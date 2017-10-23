​В Барнауле бесплатно покажут советские фильмы

В День народного единства в кинотеатре "Премьера" покажут классику советского кинематографа, сообщает официальный сайт региона.

В 10:00 начнется фильм 1940 года "Тимур и его команда" - лента о группе пионеров, помогающих семьям красноармейцев в одном из дачных поселков вблизи большого города.



В 13:00 покажут фильм 1986 года "Борис Годунов". Действие ленты разворачивается в конце XVI века, накануне "смутного времени". Главное действующее лицо этой исторической трагедии - русский царь Борис Годунов, взошедший на престол вслед за Иваном Грозным после трагических событий: смерти старшего сына Федора и гибели юного царевича Димитрия.

В 16:00 можно посмотреть ленту 1983 года "Торпедоносцы". Фильм сняли по мотивам военных рассказов Юрия Германа. Во время Второй мировой войны в 1944 году полк морской авиации базируется на небольшом аэродроме. Для летчиков это одновременно и фронт, и тыл. Они выполняют боевые задания и возвращаются к своим семьям. Но каждый вылет может оказаться последним.

Показы приурочили ко Дню народного единства. Вход бесплатный. Подробности по телефонам: 62-83-30 и 63-36-44.