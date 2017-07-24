​В Барнауле чудесами и тыквенными пирогами отметят день рождения Гарри Поттера

26 июля в проекте "Открытая библиосреда" в Барнауле будут праздновать день рождения Гарри Поттера. Библиотека Шишкова приглашает всех в парк "Солнечный ветер".

Ровно 20 лет назад, в 1997 году тиражом всего в 500 экземпляров вышла первая книжка о юном волшебнике и его друзьях: "Гарри Поттер и Философский камень", которая стала началом огромной франшизы и сделала Джоан Роулинг самым знаменитым детским писателем современности.



В парке ждут гостей в костюмах по мотивам поттерианы. В этот день всех нарядных будут угощать знаменитым тыквенным пирогом (тем самым), который приготовит победительница конкурса "Вкусная книга" (он прошел в "Шишковке" весной этого года). Гостям предлагают принести на дегустацию и свои творения – наверняка многие пробовали повторить тот самый пирог из знаменитой книжки.

Украшением праздника станет масштабная выставка на тему Гарри Поттера – фонды "Шишковки" порадуют поклонников и тех, кто только начинает свое знакомство с изданиями о британском волшебнике. А еще в этот день организаторы обещают научить творить маленькие, но настоящие чудеса, почти как Гарри Поттер и его команда.

Также в проекте "Открытая библиосреда" продолжатся уроки музыки с Павлом Ладыгиным. А непременным финалом программы станет мастер-класс аргентинского танго от Романа Автушенко. Начало программы в 18:30.