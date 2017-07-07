В Барнауле в Дни Шукшина покажут лучшие короткометражки под открытым небом

В этом году на Всероссийском Шукшинском кинофестивале впервые покажут не только фильмы основной конкурсной программы, но и лучшие короткометражки. Большой open-air пройдет 19 июля в парке спорта Алексея Смертина.

"Короткометражное кино – особая форма, это самое острое, самое новаторское, самое непредсказуемое и независимое кино на сегодняшний день, - говорит руководитель Молодежного центра кинематографистов Алтая Дмитрий Шарабарин. - На первый взгляд может показаться, что снять короткометражку гораздо легче, чем полный метр, но на самом деле придумывать хорошие истории, ограниченные хронометражем, очень непросто. На Шукшинском фестивале хороших и даже отличных историй будет много".



Всего на фестиваль в программу короткого метра было прислано около 100 заявок, отборочная комиссия приняла к рассмотрению 70 фильмов. И хотя, формально, Шукшинский кинофестиваль не международный, в лонг-листе короткого метра оказались фильмы из Индии, Испании, Беларуси, Украины, Италии, Таджикистана, Латвии, Молдовы и России.

Среди авторов как опытные и признанные в мире кино режиссеры (Marc Nadal, " La Condena" , Испания), так и начинающие свой путь в киноиндустрию студенты и недавние выпускники кинематографических учебных заведений ("Инсталляция чувств" Саши Кармаевой из ВГИКа, "Завтрак" Юлии Волковой из киноакадемии Н.С.Михалкова, работы студентов Высших курсов сценаристов и режиссеров и др.).

В шорт-лист конкурса вошло более 20 фильмов. Это кино, снятое молодыми режиссерами о своих ровесниках и о тех проблемах, которые точно не оставят молодежь равнодушной. Среди фильмов есть и остросоциальные работы, и легкие, романтичные фильмы, и картины с большой долей иронии и политическим подтекстом, не обошлось и без черного юмора.

Специальными гостями фестиваля короткого метра станут актёры театр и кино Иван Кокорин «"9 рота", "Звезда", "Богатство", "Дом солнца", "Последний бронепоезд", "В ожидании чуда, "Последний рубеж", "Мамы") и Сергей Горобченко ("Бумер", "Первый после Бога", "Склифосовский", "Взрыв из прошлого" и др.).

Короткометражные фестивальные фильмы покажут 19 и 20 июля в парке Алексея Смертина. Начало в 19.00.