В Барнауле на большом экране показали последнюю серию "Игры престолов"

За окном еще лето, а в кинотеатре Formula уже глубокая зима. Все фанаты собрались здесь перед показом последней серии "Игры престолов" на большом экране. Предположения развеются после просмотра, а пока можно услышать все версии продолжения сериала от "Всё закончится хорошо, каждый останется по свою сторону стены", до "Джон Сноу перейдет на сторону тьмы".

Для фанатов организовали тематическую фотосессию и развлекательную программу, где каждый мог почувствовать себя королём семи королевств и получить призы от организаторов закрытого показа "Дом.ru" и Amediateka. Джон Сноу и Дейнерис Таргариен фотографировались с гостями перед началом показа. Мы попросили пришедших назвать своего любимого героя и составили топ персонажей сериала. места распределились так:

1. Тирион Ланнистер

2. Дейнерис Таргариен

3. Арья Старк

4. Санса Старк

5. Джейме Ланнистер.

Оказалось, что половина прибывших на показ прочли все романы "Песни льда и пламени" Джорджа Р. Р. Мартина, а остальные собираются прочесть после просмотра сериала. Масштабность сцен и необычный сценарий, в котором «что-то грандиозное может переломить абсолютно всё», заставили людей взять в руки книги. Некоторые любители отмечают, что в седьмом сезоне из-за того, что книга еще не написана, персонажи быстро перемещаются из одного королевства в другое и пространство кажется не таким масштабным. Если раньше герой из одной локации в другую "шёл" две, а то и три серии, то сейчас это происходит моментально.

Текст: Анна Муратова

Фото: Анна Муратова и Маргарита Усманова.