​В Барнауле на фестивале барбекю определили лучшего су-шефа и самый вкусный стейк

17 сентября в парке спорта Алексея Смертина прошел первый фестиваль "Парк гриль". Пятеро лучших су-шефов из ресторанов Барнаула и Белокурихи сразились в кулинарном поединке.

Соперникам было предложено на глазах у публики приготовить стейки на гриле за 50 минут. Затем судьи соревнований – шеф-повара именитых ресторанов краевой столицы попробовали на вкус и оценили блюда. В критерии оценок жюри входили вкусовые качества и привлекательный внешний вид стейков.



После долгого совещания судьи отдали первое место и приз от фирмы "Грильвер" су-шефу белокурихинского ресторана "Трапеза" Николаю Галошину. Его стейк признали самым вкусным.

Также гостей фестиваля ждала музыкальная программа, аниматоры, дегустации и викторины на знание кулинарного искусства. Но самое главное – вкусная еда – всевозможные стейки, шашлыки, бургеры, дичь, рыба и овощи на гриле. Организаторы "праздника живота" пообещали барнаульцам сделать фестиваль ежегодным.

"Посмотрите на этих ребят – они делают престижной и популярной профессию повара, – говорит директор бургерной "Мама, я поел" Иван Олишевский, – Это на самом деле искусство, и сегодня каждый из них это показал и доказал. Надеюсь, в следующем году мы точно также, но в большем количестве "зажжем" фестиваль барбекю".

Текст и фото: Оксана Исакова.