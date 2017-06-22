Афиша

В Барнауле на Сабантуе разыграют живого барана

2017/06/22 15:16

Татаро-башкирский праздник пройдёт 1 июля в 11:00 в парке Центрального района. Сабантуй в Барнауле проведут в 24 раз.


На празднике определят батыра, победителя в национальной борьбе курэш. Победителю организаторы обещают честь и славу и живого барана.

Во время праздника пройдут соревнования на лазание за призом на бревно, бег в мешках, с коромыслом через плечо и ведрами, бой горшков с завязанными глазами. Гости парка смогут попробовать блюда национальной кухни и познакомиться с культурой татар и башкиров.



Группа встречи — https://vk.com/sabantui22

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