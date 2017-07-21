​В Барнауле начинается шахматный турнир с призовым фондом 450 тыс. рублей

21 июля в Барнауле начнется большой шахматный фестиваль. В 15:00 на Нулевом километре возле фонтанов проведут уникальный сеанс одновременной игры по шахматам сразу на 80 досках.

В сеансе будут участвовать вице-чемпион мира по версии ФИДЕ Гата Камский (США), чемпион страны 2014 года по классическим шахматам среди мужчин Игорь Лысый, Андрей Белозеров (Томск) и еще один супергроссмейстер, фамилия которого пока держится в секрете. Право сразиться с гроссмейстерами на открытом воздухе в первую очередь будет предоставлено юным дарованиям и заслуженным ветеранам.

В 17:00 в краевом шахматном клубе (ул. Гоголя, 42) начнется открытая лекция международного гроссмейстера, известного тренера и обозревателя Российской шахматной федерации Дмитрия Кряквина.

22 июля в 10:00 в концертном зале "Сибирь" торжественно откроют турнир. Игры в этот день пройдут в шахматном клубе.

Телефоны для справок: 567-541, 567-540.