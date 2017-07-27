В Барнауле объявили кастинг на детский конкурс красоты

Модельное агенство Татьяны Жилиной объявило набор на детский конкурс красоты и талантов "Мисс Лето 2017"

Для участия приглашают девочек от 6 до 13 лет. "Участие в конкурсе красоты - это прежде всего саморазвитие, приобретение массы новых возможностей. После конкурса для девочек будут открыты все дороги в мир красоты, творчества и стиля", - говорит Татьяна Жилина



Участницы проекта посетят занятия по этикету, примут участие в мастер-классах по красоте, приобретут уверенность в себе, научатся красиво говорить танцевать и шикарно дефилировать.

Записаться на кастинг можно по телефону +7 962 792 4005 или написать ВК Татьяне Жилиной.