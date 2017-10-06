Афиша

В Барнауле объявили кастинг на детский конкурс красоты

2017/10/06 15:27

Модельное агентство Татьяны Жилиной пригласило барнаульских детей поучаствовать в конкурсе "Маленькая Мисс Барнаула 2017".


Участницами конкурса могут стать девочки в возрасте от 5 лет до 13 лет. Все они получат титулы, подарки и призы от партнеров. Победительнице дадут корону, титул и право представлять наш город на финалах Российских конкурсах красоты.

За время подготовки к конкурсу все девочки поучаствуют в шикарной фотосессии, посетят мастер-класс в салоне красоты, уроки по актерскому мастерству, основам стиля и дефиле, а также тренинги личностного роста, научатся хорошим манерам, умению себя держать, научатся танцевать.

Записаться на кастинг можно по телефонам +7 913 212 1665; +7 962 792 4005. Подробности у Татьяны Жилиной и в группе.

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