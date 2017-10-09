В Барнауле открылась героическая выставка красноярского художника Саши Закирова

В баре "Эльбрус" открылась выставка "Заходят как-то в бар Менделеев, Пушкин и Гагарин". Ее автор - художник-иллюстратор и основатель творческого объединения "Кипиш-град" Александр Закиров.

Гостям представили портреты очень значимых для истории России людей. "Идею выставки мне подкинул парень Серёжа из красноярской галереи "Каменка", где впервые прошла эта выставка, - говорит Саша. - Это было год назад. Она называлась "Герои" (название тоже придумал Серёжа). Персонажей для портретирования я выбирал сам, причём ушло на это довольно много времени".



Векторными портретами Саша занимается три года. С тех пор, как начал снимать квартиру в Красноярске и ему очень нужны были деньги. На один портрет уходит три-четыре дня, но, по признанию художника, "когда нужно быстрее, можно и быстрее".

У каждого героя есть биография, ее можно почитать тут же, в Сашиной интерпретации. Так, например, Менделеев - это "русский ученый-энциклопедист, физик, химик, биолог и чёрти ещё кто". Прадед Пушкина "ел людей или что-то типа того". Если бы Королёв "дожил до 80-ти лет, то он наверняка построил бы свою Звезду смерти". Имя Агриппины Яковлевны Вагановой, советского педагога и теоретика балета, "подчёркивается в Майкрасофт Ворде красным". Больше о героях и художнике можно почитать тут. А посмотреть на героев и даже купить их - в "Эльбрусе".

Фото: Юлия Пушкина

Текст: не она.