​​В Барнауле открылась персональная выставка Арама Маиляна

В галерее "Бандероль" прошла творческая встреча с Арамом Маиляном на его персональной выставке. Художник и поэт представил свои работы в графике, резьбе по дереву и чеканке.

"Мой старший брат тоже художник. Когда я учился в художественной школе, я любил рисовать маслом – жирные такие мазки. – Смеясь, вспоминает Арам Аразович. – Он мне говорил: "Кто так рисует? Это не рисование!". Я удивлялся: краски жалко, что ли? А он: "Да нет, дурак-человек, надо карандашом сделать так, чтобы видно было штрих, чтобы рука танцевала на холсте".



Теперь Маилян самовыражается во всех подручных материалах, и рука его танцует и на деревянном щите, и на куске картона. Свой автопортрет он вообще создал паяльником и оловом на дереве. И ещё не закончил его – когда-нибудь доделает, обещает художник. В незаконченном виде произведение живёт куда лучше, уверен Маилян. Пускай останется многоточие в любой картине и скульптуре, ведь его любимый Врубель тоже многие работы выставлял на суд публики недописанными.

"Очень важно, когда в художественное единообразие барнаульского искусства вклинивается армянский родник своим чистым источником и вносит яркую ноту в графике, живописи и особенно дереве", – высказалась искусствовед Любовь Норгелене.



"Работы Арама одухотворённые, он постоянно экспериментирует, меняется, работает и с плоскостью, и с объёмом. Его работы буквально живут, дышат! Не каждому дано одухотворить линию. Его творчество – дар свыше", – восхищалась куратор выставки Виктория Андронова.

"Да нет, это спасибо матери с отцом. Я их творение, и всё. Остальное – просто моё желание", – скромничал художник. Он вообще на все комплименты отвечал смущёнными благодарностями и смеялся: "Это у меня сегодня вроде как день рождение – все хвалят. Надо почаще выставки устраивать!"

Весь вечер гости галереи читали стихи и пели армянские песни. Поклонники Маиляна оставили свои автографы на картине, которая тоже стала частью экспозиции. Выставка, кстати, "живая" – одни работы будут в течение месяца заменяться другими. А ещё у картин и скульптур не было названий – их могли на своё усмотрение придумать гости галереи.

Посетить экспозицию "Дата, подпись, точка" можно до 12 ноября.



Текст и фото: Оксана Килина.