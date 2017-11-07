​В Барнауле открылась выставка "50+"

Открывшаяся 4 ноября в галерее "Республика ИЗО" выставка "50+" объединила работы самых разных художников Барнаула: и самодеятельных творцов, и художников любого уровня образования. Для участия в выставке нужно было соблюсти лишь два условия: автор должен быть старше 50 лет и не являться членом Союза художников РФ. Площадка открыла свои двери для всех любителей графики и живописи старшего возраста.

Для того чтобы найти нужных авторов, "Республика ИЗО" обратилась к тем, кто ранее занимался подобными выставками взрослых художников, - в народного творчества Барнаула, клуб "Художник" и творческое объединение "Возрождение", где собираются люди, которые рисуют для себя. Также участников выставки искали по объявлениям и среди знакомых. И нашли.



Например, Иван Григорьевич Троценко, член клуба "Художник" - самый взрослый из авторов. Он начал рисовать только в 72 года, а в 88 лет провел первую персональную выставку. А Лев Николаевич Лукин, кандидат технических наук и ветеран АлтГТУ, рисует картины на основе сделанных им же фотографий: портреты близких, автопортреты, пейзажи и натюрморты.

Сбор работ продолжался почти две недели: с 18 по 29 октября, и за это время на призыв организаторов откликнулось более 40 авторов, поэтому все "решетки" галереи в день открытия оказались заполненными работами разных стилей и художественных традиций. Всего здесь представлено более 150 живописных и графических работ.

"Основная идея выставки заключается в том, чтобы поддержать художников-любителей старшего поколения и показать, что отсутствие художественного образования или стремления попасть в тот же Союз художников - это не приговор", - рассказала координатор выставки "50+" Лидия Рыжова.

На открытии всех угощали печеньками и домашним компотом. Выставка "50+" продлится до 3 декабря.

Текст и фото: Александра Фоменко.