​В Барнауле открылась выставка архитектурных эскизов

1 октября в галерее современного искусства "Республика ИЗО" открылась экспозиция архитектурных эскизов. Ее приурочили ко Всемирному дню архитектора.

Посетителям выставки показали эскизы барнаульских архитекторов и дизайнеров – Александра Деринга, Сергея Черепанова, Алексея Квасова, Алексея Малафеева, Родиона Есипова, Павла Животягина, Артема Гончарова, Дмитрия Индюкова, Максима Максименко и других.



Некоторые из бумажных проектов переросли в реальные постройки. Но в большинстве своем эскизы так и остались эскизами, и, прогуливаясь по городу, никто не может оценить ту или иную идею архитектора, который воплощал ее на бумаге. Эту проблему решили исправить, показав всем желающим эскизы не увидевших свет проектов торговых центров, мостов, парков и других объектов Барнаула, а также чертежи будущих зданий. Экспозицию организовало архитектурное бюро MDVA studio.

"Я бы назвал эту выставку "Рука архитектора", - рассказывает член Союза архитекторов России Александр Деринг. - Мы показываем мысль художника, как она идет через сознание и переходит в руку, а рука начинает рисовать. То, что здесь представлено, совсем не обязательно должно было пойти в массы и стать строительным объектом. Архитектурные эскизы имеют свою уникальную силу. Подобные рисунки должны быть достоянием художественных музеев и стать самостоятельным видом творчества».

Небольшой зал галереи не смог вместить все проекты. Но это только начало. В следующем году архитекторы обещают организовать новую выставку, гораздо больше чем эта.

Александр Деринг пригласил всех желающих в субботу в 11:00 на очистку территории бывшего сереброплавильного завода, где сейчас располагается культурная площадка "Спичка". Там можно будет пообщаться с архитекторами города и предложить свои проекты.

Текст и фото: Оксана Исакова.