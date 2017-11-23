Евгений Кучинев открыл в Барнауле уникальную выставку городских фотографий

В арт-галерее "Бандероль" открыли персональную выставку Евгения Кучинева "100 кадров назад".

Это своеобразная петля времени. Фотограф-исследователь решил соединить две линии: фотографии дореволюционного Барнаула переплелись с современностью.



Всего в экспозиции 17 работ. Все исторические фотографии были сделаны до 1917 года. Евгению пришлось входить в роль фотографа того времени и тщательно подбирать ракурс. Это не всегда было просто – некоторые объекты не сохранились, а прежние места съемки давно застроены. На всех снимках фотопроекта изображен человек - ведь только человек несет ответственность за сохранение старого города.

Евгений, занимаясь историей Барнаула, находил в известных и закрытых архивах множество фотографий нашего города, и у него сформировался представление о Барнауле начала ХХ века. Фотограф показал, как изменились эти места за 100 лет.

Кучинев активно защищает архитектуру Барнаула, в особенности "Спичку". Он не только популяризирует тему сохранения сереброплавильного завода с помощью своих фотографий и постов, но и стал активным участником субботников на "Спичке" и стоял у истоков создания волонтерского движения по сохранению этого памятника.

Барнаульцам предлагают посодействовать в сохранении нынешнего облика города, ведь спустя некоторое время, многие здания, памятники и улицы могут остаться только на снимках и в нашей памяти. Галерея "Бандероль" проводит онлайн-фотоконкурс "Сохрани". Все желающие могут прогуляться с фотоаппаратом по исторической части города и привлечь внимание к тем зданиям, которые необходимо сохранить. Результаты конкурса будут объявлены в 17 декабря в день закрытия выставки.

Текст и фото: Анастасия Гамаюнова.