В Барнауле открыли большую выставку книжных иллюстраций

В краевой библиотеке имени Шишкова открылась выставка работ художников-иллюстраторов. В числе экспонатов - иллюстрированные книги, исследовательские статьи и художественные альбомы.

Также посетители могут увидеть издания, которые стали дипломными работами студентов Новоалтайского художественного училища и существуют в единственном экземпляре.

Выставка собрала иллюстрации в различных техниках: графика, акварельная живопись, компьютерная графика, аппликация. Экспозиция включает в себя почти 600 изданий. Здесь провели мастер-класс, так что каждый мог создать свою книжную иллюстрацию.

"У каждого есть своя любимая книга, и наверняка каждый согласен или не согласен с теми иллюстрациями, которые были в этой книге. Есть возможность сделать собственную авторскую иллюстрацию", - сказала Наталья Сычева, заведующая отделом культурных программ.

Как иллюстрировать книги, рассказывали гости встречи – педагоги и студенты Новоалтайского художественного училища. Они поделились своим опытом в создании графических иллюстраций, рассказали об особенностях, истории, а также о том, как новые технологии влияют на их работу.

Идея выставки появилась еще в 2015 году после экспозиции "Русский исторический роман". Иллюстрации были настолько трогательными, что выглядели отдельными художественными произведениями. Сотрудникам библиотеки захотелось, чтобы эти картинки увидело как можно большее количество людей и чтобы книги иллюстраторов-классиков чаще попадали в руки к читателям.

Большое внимание уделено детским иллюстраторам. Есть книги с картинками Евгения Чарушина (знаменитого советского графика и писателя) и статьи о первом детском иллюстраторе Елизавете Бём.

"Мне очень хотелось, чтобы нашу выставку посетило как можно больше читателей. У нас можно найти книги, которые служат образцом не только литературы, но и художественного и полиграфического оформления", - говорит Галина Першко, куратор выставки.

Выставка будет работать до 15 марта.

Текст и фото: Анастасия Гамаюнова.