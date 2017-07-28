​В Барнауле открыли музей, где можно узнать все о Домовых

27 июля в развлекательно-игровом комплексе "Барнаульская крепость" состоялось новоселье детского интерактивного музея "Усадьба Домовых".

Идея создать место, посвященное сказочным охранникам наших домов, появилась у Юлии Гермаш, когда она со своей дочкой смотрела мультик про домовенка. По ее словам, все планировали организовать за две недели, но из-за погодных условий – то жара, то дожди – этап подготовки затянулся на два с половиной месяца.



В начале праздничного открытия домовинки – внучки домового – поделили всех желающих на две команды: "Смешинки" и "Морские домовые". Участники в подвижных играх выяснили, кто самый быстрый, сильный, и ловкий. Активную часть праздника завершили веселые танцы, к которым присоединились и родители маленьких посетителей.



После этого энергичная музыка сменилась успокаивающей. Одна из домовинок читала сказку про своего дедушку Кузю, а остальные учили деток и их родителей плести обереги и браслеты из ниток. Тех, кто не хотел заниматься рукоделием, угощали горячим чаем и оладушками. Также всем достались памятные подарки.

Гостей комплекса ждала экскурсия в музей, где им рассказали все о домовых и предоставили возможность потрогать все экспонаты руками. Особенно дети оценили стол, где можно рисовать песком. Пока одна часть группы была занята в музее, другая играла на открытой площадке в твистер, крестики-нолики, шашки-гиганты и большое домино. Закончили праздник просмотром тематических мультфильмов на свежем воздухе.

"Усадьба Домовых" будет работать круглый год, несмотря на то, что часть комплекса находится на улице. До того, как выпадет снег, все развлечения будут на своих местах. "А потом можно, например, поставить деревянные горки. Мы что-нибудь придумаем", – пообещала Юлия Гермаш.

Текст и фото: Дарья Терехова.