В Барнауле открылся выставочный проект о проблемах современных женщин

В пространстве "Спичка" открылась выставка "Women. Today", цель которой - показать проблемы, с которыми сталкивается женщина в современном обществе. Ее организовала арт-группа "Паприка": Валери Шепард, Татьяна и Андрей Ретер.

Это люди с разными взглядами, разным концептуальным подходом к сложностям на жизненном пути уже давно не слабого пола. Основные сюжеты экспозиции - это три идеи, три проблемы, с которыми женщина может сталкиваться постоянно. Картины Валери Шепард рассказывают об общесоциальной подоплеке вопроса о неравенстве - гендерные различия в оплате труда, когда женщины объективно зарабатывают меньше, чем мужчины, даже если они условно находятся на одном финансовом уровне. Это проблемы института семьи, в частности, проблема разрушенных семей где мать-одиночка может быть социально не защищена государством.



Тема работ Татьяны Ретер - психологическое насилие в семье и в обществе, собственническое отношение к женщине, приравнивание ее к имуществу, инструменту для выполнения определенных функций. "Проблеме подвержен не каждый второй, но вероятность все равно есть. Многие женщины этого даже не осознают своего положения, они так привыкли жить и им кажется, что это правильно, - объясняет Татьяна. - И только когда женщина задумывается о том, что бывает и по-другому, она начинает понимать, что является заложником обстоятельств, такого образа жизни".

В картинах Андрея Ретера женщина - не жертва, это сильный и мужественный персонаж, с достоинством переносящий тяготы ежедневной рутины. Таков мужской взгляд на проблемы женщин, которые вынуждены делать мужскую работу, подразумевающую постоянный стресс и сильное физическое напряжение. Образ сильной женщины, который не вяжется с привычной эстетикой феминности.

Графическое разнообразие картин на открытии выставки было дополнено лирикой за авторством поэта Михаила Максимова. Открытие прошлов форме диалога с гостями выставки, публика проявила осведомленность о проблемах и немалую заинтересованность, предлагая контр-тезисы и возможные решения проблем. "Это радует - у людей есть эмоции, есть мысли по этому поводу. Это то, чего мы добивались, - говорит Татьяна Ретер. - Люди подходили ко мне, задавали вопросы. Всех впечатлило то, что мы совместили две разные вещи, изобразительное искусство и поэзию. Стихи сами по себе довольно мелодичны, и когда ты читаешь, а потом смотришь на картину, одновременно визуализируешь и получается такой двойной эффект".

Выставка открыта до 24 июля на теАRТральной площадке "Спичка".

Текст: Дмитрий Соколов

Фото: Дмитрий Соколов, Маргарита Зудилова.