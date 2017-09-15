В Барнауле открывается выставка литографий Пикассо, Кандинского и Миро

В музее "Город" сегодня, 15 сентября, открывается выставка графических работ известных художников, совершивших революцию в искусстве, - Пабло Пикассо, Василия Кандинского и Хуана Миро.

Благодаря им все в мире знают о фовизме, кубизме, абстракционизме и сюрреализме. Художники верили, что искусство может изменить жизнь. С их помощью модернизм вырвался из галерейных залов, повлиял на архитектуру, дизайн, музыку, моду, телевидение - стал целой эпохой, еще до конца не пережитой.



Выставку привез один из партнеров музея - красноярская компания "Гэллери Трейд". Эти картины стоят того, чтобы увидеть их, хотя бы раз не в сети, а в живую.

О Пaблo Пикассо слышали все. Это не только известный испанский xyдожник, но и скульптоp, график, керамист, театральный художник, поэт и драматург. Над серией картин "Быки и тореадоры" Пикассо работал с 1957 по 1961 год. Как истинный испанец, он не мог остаться равнодушным к корриде - важной части национальной культуры.

Суть абстракции Кандинского состоит в поиске универсального синтеза музыки и живописи. Его графика - самая редкая из представленных работ. Картины существуют в мире менее чем в 10 экземплярах. Среди экспонатов - известная цветная литография "Звёзды", созданная в 1938 году.

Старший научный сотрудник музея "Город" Ирина Шабалина уверена, что самые яркие работы на этой выставке принадлежат испанскому живописцу Хуану Миро. Его мир - красочные, изысканные абстракции - мир безграничной фантазии. Миро вначале следовал по стопам Пикассо, но затем на протяжении всей жизни он оставался верен главному принципу сюрреализма - освобождению творческого подсознательного начала из-под контроля логики и разума. На выставке можно будет увидеть его графику из цикла "Без названия".

В зале музея экспонируются более 70 работ.

Текст и фото: Алина Гулюченко.