​В Барнауле откроют фотопроект "с запахом"

22 ноября в художественном музее откроют интерактивный фотопроект "Парфюмер".

Выставка представляет собой уникальное соединение фотографий жанра ню и специально созданных авторских ароматов, раскрывающих идею фотографий, а порой и парадоксальным образом ее меняющих.



Организаторы выставки - "Арт центр" Санкт-Петербурга - предлагают зрителям подумать, возможен ли полноценный синтез фотографии и парфюмерного искусства, при котором аромат является не просто иллюстрацией изображения, но его неотъемлемой и равноценной частью.

В течение нескольких месяцев в Гильдии санкт-петербургских парфюмеров создавали уникальные ароматы для проекта. Было использовано более 400 веществ, чтобы наиболее точно отразить суть визуального ряда.

Гости выставки смогут ощутить запахи "разных времен года, теплого хлеба; запахи праздные и верные, как деревенские часы, рассеянные и собранные, беспечные и предусмотрительные, бельевые, утренние, благочестивые... тонкий аромат тишины... сухие ароматы буфета, комода, пестрых обоев и сложный, липкий, приторный, непонятный, фруктовый запах вышитого цветами покрывала"...



Запах - это абсолютно аморфная, прозрачная, порой едва уловимая субстанция, он имеет огромную власть над человеком и способен вызывать в воображении объемные сцены из прошлого, предупреждать об опасности, волновать, радовать.

"Мы привыкли воспринимать фотографию, наслаждаясь красотой линии, композицией и цветом, но как иногда меняется ее суть от того, тихо вокруг или шумно, светло или мрачно, пахнет клеем или сиренью из окна", - говорят организаторы. Людям с повышенной чувствительностью к запахам выставку посещать не рекомендуют. 18+

Выставка работает с 22 ноября до 7 января.

Подробнее о проекте можно почитать здесь.