​В Барнауле откроют летний спортивный сезон бесплатными тренировками для всех

20 мая в Барнауле официально начинается летний спортивный сезон. В этот день можно бесплатно посетить стадионы и спортивные залы.

Центральной площадкой праздника станет стадион Алексея Смертина. С 10:00 здесь начнутся соревнования по пляжному волейболу, баскетболу, черлидингу и другим видам спорта. Велосипедисты и скейтбордисты покажут удивительные трюки. Гости парка в этот день могут присоединиться к тренировкам Street Workout. "Зарядку с чемпионом" проведет чемпион мира и рекордсмен России по легкой атлетике заслуженный мастер спорта России Сергей Шубенков.



В футбольном манеже "Темп" (1-й Балтийский проезд, 9) в этот день пройдёт "Час дворового футбола". Сыграть на искусственном футбольном ковре в игру милллионов может любой желающий, вне зависимости от возраста. На площадках будут работать инструкторы из секции футбола "Мастербол", которые помогут сформировать команды и рассудят участников игры в спорных моментах. Бесплатно поиграть в манеже можно будет будет с 12:00 до 18:00.

Бассейн "Амфибия" (ул. Мусоргского, 22, пос. Южный) откроет двери для желающих поплавать. Сделать это бесплатно можно с 18:00 до 21:00.

Сеть тренажёрных залов федерации бодибилдинга Алтайского края HARDCORE Gym в день открытия летнего спортивного сезона приглашает на бесплатную разовую тренировку в любой из своих залов: пер. Геблера, 33-б; ул. Попова, 70-д; ул. Георгиева, 44 (женский зал); ул. Интернациональная, 25; ул. Шумакова, 74; ул. Балтийская, 42-а. Здесь также можно будет получить консультации по тренировкам и питанию.

В ледовом дворце спорта "Динамо" (ул. Жасминная, 3) на двух катках с 14:15 до 17:15 организуют массовое катание. Организаторы предоставят не только лёд, но и 70 пар коньков.