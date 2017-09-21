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В Барнауле откроют Школу юных кукольников

2017/09/21 12:54

В театре кукол "Сказка" начинает работу творческая студия для детей от 5 до 7 лет. Теперь юные зрители смогут узнать гораздо больше о волшебном кукольном мире.


Студийцев ждут занятия по актерскому мастерству, технике речи и художественному слову, технике кукловождения и технологии изготовления кукол, музыкальному развитию, постановке голоса, вокалу, сценическому движению и танцу, психологические и психофизические актерские тренинги.

Занятия будут вести артисты театра "Сказка" и приглашенные педагоги. Кроме того, дети примут участие в постановке спектакля, где сами будут и актерами, и кукловодами, и художниками.

Набирать воспитанников в театральную студию будут по результатам кастинга. Заявки принимаются до 2 октября.

Занятия будут проходить в театре, на пр. Ленина, 19 по вторникам (с 17:00 до 19:00) и субботам (с 15.00 до 17:00). Подробности по телефонам: 59-14-13, 59-40-70.

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