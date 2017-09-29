​В Барнауле откроют выставку архитектурных эскизов

1 октября в 16:00 в галерее «Республика ИЗО» откроется выставка архитектурных эскизов. Ее приурочили ко Всемирному дню архитектора.

Архитектурный эскиз – это некий творческий порыв, сиюминутная мысль, образ, идея, запечатленная на бумаге. Это то, что лежит в основе будущего строительства. Но множество грандиозных идей так и не находят продолжения в проекте и остаются исключительно на бумаге, а соответственно не могут быть оценены зрителем. Это недоразумение решили исправить, ведь эскиз – это самодостаточный акт творчества.

Эскизы хороши тем, что позволяют "мыслить рукой" – быстро генерировать и фиксировать идеи и мысли. Архитектор смешивает техники и сочетает графику, инфографику и чертежи. Получается наглядная картинка развития мысли автора, которую невозможно передать в "сухих" чертежах в дальнейшем;



Участники выставки станут барнаульские архитекторы Александр Деринг, Сергей Черепанов, Алексей Квасов, Алексей Малафеев, Родион Есипов, Павел Животягин, Артем Гончаров, Дмитрий Индюков, Максим Максименко и другие. Экспозицию организовало архитектурное бюро MDVA studio.