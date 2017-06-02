​В Барнауле открыли выставку о Гарри Поттере

До 30 июня в краевой библиотеке Шишкова работает выставка "Мальчик, который выжил / The boy who lived", посвященная 20-летию выхода первой книги Джоан Роулинг о Гарри Потере - книги, изменившей целое поколение.

Те, кто застал эпоху "Гарри Поттера", помнят, какой ажиотаж можно было наблюдать в магазинах в день выхода издания и какие очереди приходилось выстоять, чтобы получить заветную книгу. Сейчас можно прийти в библиотеку и взять почитать это произведение. Но есть один нюанс - перевод.



Не всем нравится, к примеру, перевод издательства "Махаон", кто-то вырос на книгах в переводе "Росмэн", кому-то ближе переводы фанатов в Интернете, а кто-то, уже выучив английский, предпочитает читать книги в оригинале.

На выставке есть книги на английском и русском языках. Тут можно сравнить работы разных переводчиков, прочитать в оригинале книгу британского издательства "Bloomsbury", ту самую, к выходу которой приурочены празднества по всему земному шару. Остальные книги этой серии представлены привычным многим издательством "Росмэн", а вторая книга на английском языке - американским издательством "Scholastic".

Кроме этого, в отделе гуманитарной литературы есть издания, которые позволяют взглянуть на книги не просто как на сказку для детей. Разные исследователи изучали эти романы с точки зрения религии, философии, психологии, лингвистики.