​В Барнауле откроют выставку лучшего чёрно-белого и цветного Татьяны Ашкинази

29 июня в Художественном музее работает выставка работ Татьяны Ашкинази «Чёрно-белое и цветное». Она посвящена 70-летию художницы.

Татьяна Ашкинази – один из лучших рисовальщиков в Сибири. Она рисовала с детства, совершенствовала свое мастерство в художественной студии Василия Федоровича Рублева, в Домах творчества «Челюскинская», «Сенеж», «Байкал», куда съезжались художники со всего Советского Союза.



В экспозиции представят графические наброски, сделанные в студии Рублева, детские портреты дочери Любаши, портретные зарисовки художников с творческих дач, известная графическая серия «Идиллия». На выставке есть рисунки карандашом, литографии, офорты.

Рядом с черно-белой графикой экспонируются работы, выполненные темперой и маслом, которые объединены в жанровые циклы: «Сельские мотивы» и «Город», где художница рассказывает о жизни людей, которые её окружают.

На выставке можно увидеть и книжную графику Татьяны Ашкинази. Художница тесно сотрудничала с Алтайским книжным издательством, оформила более 20 книг. Среди них - «Мойдодыр» Корнея Чуковского, «Бабушкин клубок» Василия Нечунаева, «Чудеса в решете» Самуила Маршака, «Легенды Горной Колывани» Анатолия Мисюрева.