​В Барнауле откроют выставку "ультрафиолетовых" картин

25 октября впервые в Барнауле откроют шоу-выставку исчезающих картин "Мир ультрафиолета". Изначально белые полотна в ультрафиолетовом свете превращаются в завораживающие цветные картины.

При дневном свете и обычном комнатном освещении посетители выставки видят пустые полотна, либо отдельную часть сюжета. Свет «проявляет» самые разные изображения - от портретов знаменитых личностей до известных мировых памятников архитектуры и животных. Несколько картин посвящено достопримечательностям Барнаула.



Авторы долго изучали природу светового излучения, постоянно экспериментируя и доводя результат до совершенства. Им удалось создать поистине удивительные образы, которые впечатляют посетителей всех возрастов. На выставке можно посмотреть на цвета и свечение, которые невозможно увидеть в природе. В экспозиции 48 работ.

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