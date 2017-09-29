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​В Барнауле откроют знаменитую фотовыставку Александра Волобуева

2017/09/29 10:47

3 октября в 15.00 в ГМИЛИКА откроется фотовыставка Александра Волобуева "Кислород Пикета. Сростки – навсегда".


Этот выставочный проект посвящён 80-летию образования Алтайского края. 60 работ фотохудожника были выставлены этим летом в Сростках на Шукшинском фестивале. И первыми зрителями стали герои этих фотографий. Художник создал целый фоторассказ о сельчанах, которые, по его словам, точно знают, как надо жить.

Александр Волобуев - член Союза фотохудожников России с 1990 года, директор Алтайского филиала Союза фотохудожников России. Участник всероссийских и международных выставок и фотосалонов. Сотрудничает с журналом "Культура Алтайского края". Основные направления - жанровый портрет, коллажи-фотоинсталляции, фотожурналистика.

Выставка будет работать до 5 ноября.

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