​В Барнауле откроется выставка о грустных и веселых трамваях

9 ноября в павильоне современного искусства "Открытое небо" откроется персональная выставка молодой барнаульской художницы Маргариты Романовсковой "Заблудившийся трамвай".

В экспозиции представлены живописные и графические изображения трамваев - всего 40 работ. "Эта тема была близка мне на протяжении нескольких лет и вот, наконец, свершилось", - говорит автор. Трамваи у художницы разные по настроению, ощущению, состоянию, эмоциям. Это своеобразный художественно-психологический портрет автора, в котором отражаются ее различные эмоциональные состояния.



На вернисаже обещают розыгрыш и кто-то станет счастливым обладателем картины. Выставка откроется в 18:00.