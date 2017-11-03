Афиша

​В Барнауле откроется выставка о грустных и веселых трамваях

2017/11/03 12:54

9 ноября в павильоне современного искусства "Открытое небо" откроется персональная выставка молодой барнаульской художницы Маргариты Романовсковой "Заблудившийся трамвай".


В экспозиции представлены живописные и графические изображения трамваев - всего 40 работ. "Эта тема была близка мне на протяжении нескольких лет и вот, наконец, свершилось", - говорит автор. Трамваи у художницы разные по настроению, ощущению, состоянию, эмоциям. Это своеобразный художественно-психологический портрет автора, в котором отражаются ее различные эмоциональные состояния.



На вернисаже обещают розыгрыш и кто-то станет счастливым обладателем картины. Выставка откроется в 18:00.

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