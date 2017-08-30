​В Барнауле почтили память лидера группы Linkin Park трибьют-концертом

29 августа в барнаульском клубе любители рока собрались для того, чтобы вспомнить вокалиста легендарной группы Честера Беннингтона, который покончил жизнь самоубийством в прошлом месяце. Встреча была приурочена к 40 дням после смерти кумира.

Его называли "голосом поколения". На его песнях выросли многие, а проникновенный голос заставлял биться сердца миллионов чаще. Удивительно, но, возможно, каждый, кто вчера пришел на концерт, переживает смерть Честера как личную трагедию.



Фанатское сообщество Linkin Park в России тяжело переносит потерю своего кумира, и именно по этой причине в разных городах стали организовывать вечера памяти. Барнаул не стал исключением: в память о Беннингтоне на сцене выступили Иван Астахов, Cheetaz и Part of Me. Они исполнили более 20 каверов на песни Linkin Park, а также собственные композиции.

"Я плакала две недели после смерти Беннингтона, да и до сих пор плачу, - говорит одна из фанаток. - Linkin Park был моей первой рок-группой, с него началась моя многолетняя любовь к року. Впервые я услышала песню In the End, и на меня это произвело огромное впечатление. Моей мечтой было побывать на концерте Честера, и когда я узнала о его смерти, она рухнула. Сегодня я пришла сюда, чтобы почтить его память и послушать, как играют его песни наши ребята".

"Я выросла на этой группе. Еще когда я была в детском саду по радио крутили их песни, мне они понравились. Тогда еще подумала: это что-то новое, что-то классное, и завертелось, - рассказывает Анна Петрова, солистка кавер-группы Part of me. - Сейчас исполняем каверы и свои песни. Наша группа в переводе звучит как "частичка меня", потому что у каждого участника с Linkin Park связана личная история. Поэтому мы решили так назваться. Мы собрали группу только после смерти Честера, планируем дать еще пару концертов, а там уже как пойдет. У меня нет музыкального образования - все, что я сейчас делаю, я сама нарабатывала, "прокачивала голос". Меня даже не интересуют гонорары , потому что я пою от души и на сцене выкладываюсь полностью. Сегодня для меня главное - отдать дань Честеру за то, что он поддерживает меня до сих пор в своих песнях".

Трибьют-концерт организовали БОРЩ promo Барнаул. Его посетили больше 100 человек.

Текст и фото: Оксана Исакова, Дмитрий Соколов.