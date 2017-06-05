​В Барнауле показали фильм "Деревня", который сняли студенты АГИК

В концертном зале Алтайского государственного института культуры 3 июня прошёл премьерный показ полнометражной кинокартины, снятой студентами АГИК Алексеем Фромиллером и Павлом Медниковым.

По сюжету обычный парень Стас начал работать тренером по греко-римской борьбе в школе-интернате. Он набрал команду из пяти мальчишек и готовит их к важному турниру, выиграть который пока – всего лишь заветная мечта. Парень не обращает внимания на слова окружающих об отсутствии перспектив в их маленьком городке – почти "деревне" – и продолжает идти к своей цели.



Идея создать художественный фильм родилась у Алексея Фромиллера. Изначально сценарий был "скелетом" итогового фильма, но без спортивной тематики. С октября 2015 года Алексей с Павлом начали подбирать съёмочную группу.

В феврале прошёл кастинг актёров в родном городе молодых режиссёров – Бердске. Создатели фильма разместили объявление в интернете, приглашая всех желающих стать актёрами. Проверить свои силы на кастинге решили 154 человека из Бердска, Новосибирска и Барнаула. В итоге в фильме было задействовано около 500 человек, из которых более 30 – актёры и съёмочная группа.

Уже в июле команда приступила к съёмкам фильма, а к сентябрю отснятый материал был готов. "Всего за 24 съёмочных дня мы накопили материал, – рассказывает режиссёр фильма Павел Медников. – Параллельно со съёмками мы начали монтировать, чтобы сразу увидеть, не упущено ли что. В феврале монтаж был окончен".

Конечно, не все кадры получались с первого раза. Например, сцена, где главный герой прогуливается по городу с девушкой, снималась три дня из-за погодных условий и толпы горожан.

"В первый день на нужной нам площади проходил фестиваль, и после его окончания мы не успели снять всё до выключения уличных фонарей, – вспоминает Павел. Во второй день пошёл ужасный ливень, часть дублей мы сняли с ним, а в третий раз дождя уже не было – пришлось фантазировать при монтаже, как всё это соединить. – А на одну фразу, которой главный герой настраивает своих учеников на победу, пришлось целых 29 дублей!"

Работать с детьми было очень интересно, вспоминает режиссёр. Некоторые из них играли в театральных кружках, некоторые просто занимаются спортом, но все отлично справились с ролью.

Несмотря на то, что снят фильм был на простые фотокамеры, ребята довольны полученным качеством. Кстати, у фильма даже есть свой композитор, который создавал нужный аудио-ряд.

Полнометражный фильм получился очень бюджетным – команда потратила всего 150 тыс. рублей. Часть денег Алексей с Павлом накопили, откладывая стипендию, вторую часть добавили поклонники творчества ребят, жители Бердска. Многие локации предоставлялись создателям фильма бесплатно. Актёры тоже работали за идею.



Продолжения фильма точно не будет, уверен режиссёр, а вот идеи для следующих фильмов уже появляются. Повтор показов "Деревни" тоже пока не предвидится, зато ребята собираются выложить свой первый фильм в интернет, чтобы зрители смогли оценить их работу.

Текст и фото: Оксана Килина.