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В Барнауле покажут знаменитое цифровое шоу Андроида Джонса "Самскара"

2017/06/05 12:10

Барнаульский планетарий организует полнокупольное шоу "Самскара". Это произведение знаменитого цифрового художника Андроида Джонса в сотрудничестве с компанией Fulldome.pro и студией FulldomeLab. Шоу представляет собой потрясающее визуальное путешествие в Сознание.


Двухмерной эзотерической графике Джонса была добавлена глубина, и в сочетании с сакральной геометрией появился калейдоскоп невиданных ранее образов. Саундтрек написан постоянным соавтором Джонса - Типпером.

"Это как побывать внутри моих картин, - говорит Андроид Джонс. - Ты не смотришь на картину через окно, а словно становишься ее частью, ты главный герой в ней, и она происходит вокруг тебя".

"Самскара" давно стала хитом в полнокупольном мире и на фестивалях в США. Теперь шоу могут посмотреть и барнаульцы.

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