​В Барнауле появится бесплатный спортзал под открытым небом

30 мая впервые в Барнауле стартует уникальный проект бесплатных тренировок под открытым небом. Они будут проходить в Парке спорта.

Жители города, вне зависимости от физической подготовки и возраста, абсолютно бесплатно могут участвовать занятиях. Тренировки будут проводить профессиональные фитнес-инструкторы, представляющие лигу тренеров Adidas Group, лидеры спортивных сообществ города, известные спортсмены и представители "Larisa Dance Show".



Базовыми направлениями программы выбраны наиболее популярные виды спорта и творчества: Crossfit, функциональный тренинг, WorkOut , экстримспорт, Social dance, ГТО, бокс и другие. Тренировки будут проводиться в динамичном формате, с музыкальным сопровождением. Время каждой тренировки 60 минут. Каждый может поучаствовать в соревнованиях на лучшие результаты, наиболее частое посещение тренировок, выполнение норм ГТО.

Презентация программы пройдет 30 мая в 19:00. Тренировки начнутся 4 июня и продлятся до 31 августа.

Расписание:

Вторник. 19:30

Crossfit

Fit - бокс

Среда

19:30 Social dance

Четверг

19:30

Crosstraining

WorkOut

Воскресенье

19:00

Подготовка сдачи норм ГТО

Мастер-класс экстрим спорт

19:30 Функциональный тренинг.

Телефон для справок: +7 913 095 7747.