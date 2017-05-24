​В Барнауле появится бесплатный спортзал под открытым небом

30 мая впервые в Барнауле стартует уникальный проект бесплатных тренировок под открытым небом. Они будут проходить в Парке спорта.
Жители города, вне зависимости от физической подготовки и возраста, абсолютно бесплатно могут участвовать занятиях. Тренировки будут проводить профессиональные фитнес-инструкторы, представляющие лигу тренеров Adidas Group, лидеры спортивных сообществ города, известные спортсмены и представители "Larisa Dance Show".
Базовыми направлениями программы выбраны наиболее популярные виды спорта и творчества: Crossfit, функциональный тренинг, WorkOut , экстримспорт, Social dance, ГТО, бокс и другие. Тренировки будут проводиться в динамичном формате, с музыкальным сопровождением. Время каждой тренировки 60 минут. Каждый может поучаствовать в соревнованиях на лучшие результаты, наиболее частое посещение тренировок, выполнение норм ГТО.
Презентация программы пройдет 30 мая в 19:00. Тренировки начнутся 4 июня и продлятся до 31 августа.
Расписание:
Вторник. 19:30
Crossfit
Fit - бокс
Среда
19:30 Social dance
Четверг
19:30
Crosstraining
WorkOut
Воскресенье
19:00
Подготовка сдачи норм ГТО
Мастер-класс экстрим спорт
19:30 Функциональный тренинг.
Телефон для справок: +7 913 095 7747.