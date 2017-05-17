​В Барнауле представят атмосферный спектакль о расставаниях и встречах

Спектакль создан по мотивам двух произведений - "Легкое дыхание" Бунина и "Телеграмма" Паустовского. Режиссером стала студентка Щукинского училища Татьяна Стибунова.



"Общая тема этого литературного спектакля - прощание, - говорит руководитель мастерской Кирилл Скобелин. - Прощание с любимыми, прощание с молодостью, прощание с тем местом, которое нам дорого".

"Мы бьёмся над контактом и никогда не найдём его. Мы в глупом положении человека, рвущегося к цели, которой он боится, которая ему не нужна. Человеку нужен человек!" - так говорил герой фильма "Солярис", и это станет основной мыслью спектакля. Действие будет происходить на вокзале, который станет центром человеческих драм. Это будет символ встреч и расставаний.

Дизайнер: Елена Гессен-Дармштадская.

Художник по свету: Александр Прокопец.

В ролях:

Павел Запруднов, Анна Мирошниченко, Анастасия Мережко, Юлия Манеева, Карина Дудникова, Мария Гусельникова, Наталья Сысоева, Олег Козлов, Анна Прудникова, Вячеслав Ушаков, Анжелика Коган, Вячеслав Кудрявцев, Екатерина Ванюшкина, Дмитрий Чипурной, Тамила Барханоева, Оксана Нейфельд, Елена Валякина, Надежда Чехович.

Справки по телефону +7-983-181-87-82 и Вконтакте.

P.S. Труппа срочно разыскивает старые чемоданы.

