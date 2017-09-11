​В Барнауле прошёл фестиваль фотографии

В парке спорта Алексея Смертина 10 сентября собрались любители фотографировать и фотографироваться. Парк в этот день превратился в творческое пространство с различными тематическими фотозонами.

На территории работала зона русского колорита "Хохлома", где зрители примеряли наряды разных веков и с удовольствием фотографировались в них на память. В романтической фотозоне, в окружении цветочных арок, позировали семьи, а в детской зоне малыши играли с аниматорами – героями мультфильмов – и состязались в эстафетах. Также все желающие посетили мастер-классы по фотографии от известных фотографов города, где услышали полезные советы.

Фотограф Антон Губанов рассказал слушателям свои секреты отличного кадра: "Самое главное – побольше тренироваться, из тысячи кадров один точно получится. Чаще смотрите работы великих фотографов, режиссёров и художников: ловите свет (он очень важен!) и ракурс. Ещё старайтесь не использовать шаблонные постановки, к примеру, вызывающую смех позу, где жених держит невесту на ладошке. И помните, что важна не техника, на которую вы снимаете, а ваше мастерство".

Гостей фестиваля развлекали живой музыкой, бесплатно кормили и даже стригли – парикмахерская, примечательная тем, что клиент платит столько, сколько посчитает нужным, расположилась под открытым небом.

"Фестиваль интересен своим необычным форматом для нашего города, – рассказывают организаторы. – Сейчас многие люди любят фотографироваться, выставлять снимки в социальные сети. Сегодня мы решили объединить всех активных любителей фотодела, дать возможность фотографам города пообщаться друг с другом".

До самого вечера барнаульцы примеряли наряды, веселились и тренировались в позировании и подборе точки съёмки, несмотря на плохую погоду.

Текст и фото: Оксана Килина.