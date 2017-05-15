​В Барнауле прошел фестиваль Pole dance

В краевой столице 13 мая прошел региональный фестиваль Siberian style fest. Организаторами выступила студия танца Alise и студия танца S-dance. Из 85 видео-заявок было отобрано 43 лучших исполнительницы, они и представили свои номера.

Соревновались в нескольких категориях: artistic и exotic (на высоких каблуках). Участницы также были разделены на любителей и профессионалов (действующие тренера). Отдельными категориями выступили дети от 8 лет и юниоры.



"Я очень довольна фестивалем. В Барнауле соревнования по Pole dance, подобного масштаба, проходили больше трех лет назад, - рассказала один из организаторов Леся Лесикова. - Уровень соревнования, участниц, конкуренции получился очень высоким. Особенно порадовало направление exotic. Оценивать было сложно, но гран-при было завоевано заслужено. Победительница поразила жюри своей пластичностью, растяжкой, образом".



Жюри оценило технику трюков на снаряде и на полу, хореографию, артистизм и образ участниц. По этим критериям в категории дети лучшей стала Александра Авелина, юниоры – Анна Швецова, artistic любители – Наталья Петрова, artistic профессионалы – Вера Усикова, exotic любители – Екатерина Коновальчик, exotic профессионалы – Алена Усманова. Гран-при фестиваля завоевала Полина Сахнова. Дополнительно в каждой категории участницы были награждены призами за лучший образ, лучшие трюки и т.д.

"Это были мои первые соревнования, я занимаюсь чуть меньше двух лет, - поделилась одна из участниц, Кристина Буинцева. - Это такая замечательная возможность показать себя, я полностью собой довольна. Я думаю важно участвовать в таких конкурсах, потому что ты видишь своих конкуренток и понимаешь к чему тебе нужно стремиться, что нужно еще "подтянуть" и в каких направлениях себя развивать".

Текст и фото: Юлия Жиденева.