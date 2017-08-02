​В Барнауле прошел Международный День женственности

1 августа в Барнауле в девятый раз прошел Международный праздник красоты и женственности. В этот день женщины во многих странах - России, Австрии, Вьетнаме, Украине, Великобритании, Италии, США, Финляндии - выходят на главную площадь своего города в самых красивых платьях для того, чтобы еще раз напомнить миру о женской красоте.

Чтобы принять участие в одном из самых женственных флешмобов страны, необходимо надеть красивое платье и взять с собой любой условный подарок, чаще всего это цветы, украшения или просто открытки с приятными словами.



Вечером 1 августа на нулевом километре, месте сбора всех ценителей женской красоты и самих женщин, гостей флешмоба ждали конкурсы, подарки и программа от школы восточного танца "Samira", преподаватели и ученики которой научили всех желающих красивым движениям.

Перед тем как открыть парад и пройтись по главной улице города, Мария Турова, организатор и идейный вдохновитель флешмоба, сказала: "Сегодня мы, как и тысячи женщин во всем мире, вышли на главные площади своих городов для того, чтобы напомнить о женской красоте и изяществе нашей натуры. Вместе мы сделаем этот мир красивее, а людей вокруг - счатливее!"

После этого колонна прелестниц с цветами и воздушными шарами в руках отправилась от Нулевого километра до букв "Я люблю Барнаул" около торгового центра "Проспект", где девятый флешмоб красоты и женственности был официально закрыт под радостные крики и аплодисменты.

Текст и фото: Александра Фоменко.

