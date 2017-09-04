​В Барнауле прошел молодежный фестиваль спорта "Энергия улиц".

2 сентября в парке спорта Алексея Смертина прошел открытый молодежный фестиваль "Энергия улиц", где одни из лучших спортсменов и танцоров Сибири и Республики Казахстан показали свое мастерство.

Боле 50 спортивных организаций рассредоточились на территории парка, заняв каждый свою тематическую площадку для того, чтобы продемонстрировать свои профессиональные навыки и умения своих учеников. Гости фестиваля наблюдали борьбу, бокс, каратэ, фехтование, спортивные танцы и даже хоккей на траве, после чего пробовали себя в понравившемся виде спорта.



Помимо профессиональных спортсменов в фестивале приняли участие танцоры-любители, уличные спортсмены, художники-граффитисты и спидкуберы.

Также здесь прошел фестиваль Алтайского края по Workout, сибирский турнир по пляжному волейболу, первенство Барнаула по стритболу, конкурс граффити и танцевальный фестиваль "Качай Алтай", который и собрал большее количество зрителей. В конце праздника среди гостей фестиваля организаторы разыграли велосипед.

Текст: Александра Фоменко

Фото: Дмитрий Соколов и Александра Фоменко.