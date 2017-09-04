​В Барнауле прошел молодежный фестиваль спорта "Энергия улиц".

2 сентября в парке спорта Алексея Смертина прошел открытый молодежный фестиваль "Энергия улиц", где одни из лучших спортсменов и танцоров Сибири и Республики Казахстан показали свое мастерство.
Боле 50 спортивных
организаций рассредоточились на
территории парка, заняв каждый свою
тематическую площадку для того, чтобы
продемонстрировать свои профессиональные
навыки и умения своих учеников. Гости
фестиваля наблюдали борьбу, бокс, каратэ,
фехтование, спортивные танцы и даже
хоккей на траве, после чего пробовали
себя в понравившемся виде спорта.
Помимо профессиональных спортсменов в фестивале приняли участие танцоры-любители, уличные спортсмены, художники-граффитисты и спидкуберы.
Также здесь прошел фестиваль Алтайского края по Workout, сибирский турнир по пляжному волейболу, первенство Барнаула по стритболу, конкурс граффити и танцевальный фестиваль "Качай Алтай", который и собрал большее количество зрителей. В конце праздника среди гостей фестиваля организаторы разыграли велосипед.
Текст:
Александра Фоменко
Фото: Дмитрий Соколов и Александра Фоменко.