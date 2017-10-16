​В Барнауле прошел первый чемпионат по скоростной сборке кубика Рубика

14 октября в библиотеке им. Крупской состоялся турнир по спидкубингу - скоростной сборке кубика Рубика. На соревнование в Барнаул приехали участники из Новосибирска, Томска, Омска, Бийска, Кемерово, Челябинска, Рубцовска и Заринска. Все в возрасте от 10 до 17 лет. Им было предложено на время собрать кубик 3х3, 2х2, 4х4, 5х5 не только руками, но и ногами, одной рукой и с закрытыми глазами.

Выяснилось, что в среднем участники собирают кубик одной рукой за 45 секунд. Секрет успеха прост – нужно желание. Это главное в спидкубинге. С опытом время сборки уменьшается, в голову приходят новые алгоритмы, комбинации и "свои фишки".

"Идея провести такие соревнования зародилась давно, но это казалось невозможным и заоблачным, - рассказывает один из организаторов чемпионата Никита Раззамазов. Он, кстати, сам занял призовые места в нескольких номинациях. - Местные куберы понимали, что нужны и финансовые средства, и хорошее помещение. Присутствие Василия Стасьева на турнире обеспечило ему статус официального. Стасьев помогал советами и лично приехал судить турнир из Челябинска. Мы начали писать во многие куберские сообщества в социальных сетях, оповестили и местных куберов - поэтому нам удалось собрать участников, ведь как такого официального клуба куберов нет".

Сегодня кубинг - не самое популярное времяпрепровождение. Поэтому, целей проведения такого чемпионата несколько. Во-первых, устроить куберам праздник и показать им что они не одиноки в своем нестандартном увлечении. Во-вторых, популяризовать кубинг и спидкубинг в частности, показать людям как дешево и, главное, с пользой можно начать заниматься каким-то делом. Ну, и в-третьих, привлечь всех желающих.

"Мы хотим и дальше продолжать устраивать чемпионаты, но пока не можем сказать точно, будет ли продолжение у этой идеи, - говорит Никита. - Нужно набраться сил и новых интересных мыслей".

Текст и фото: Оксана Исакова.