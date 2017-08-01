​В Барнауле прошел Праздник "живых" писем

31 июля в арт-галерее "Бандероль" прошла ярмарка-продажа авторских почтовых открыток и конвертов ручной работы. Гости смогли изготовить их самостоятельно.

В начале встречи Тари Гришина провела мастер-классы по изготовлению "конвертов с богатым внутренним миром", открыток и коллажей. На деле все просто, нужны лишь старые журналы с картинками, ножницы, клей и фантазия. Всего за пару минут из обычного конверта при помощи многочисленных штампов, наклеек и компостеров можно создать небольшое произведение искусства.



Тари поделилась с гостями небольшими секретами, как сделать обычное письмо немного волшебным. Например, если вы хотите переслать не только текст или открытку, но и запах, то лучше сбрызнуть духами кусочек ткани, а не саму бумагу. Ткань впитает излишнюю влагу и будет дольше хранить аромат. А если вы решите использовать эфирное масло, то стоит обязательно дождаться, когда ткань полностью просохнет.После того, как участники украсили конверты изнутри, Анастасия Косицына показала, как его состарить. Винтажный дизайн тоже не требует особых навыков. Немного краски для тонирования и печати с узором – и можно получить конверт из XIX века.Тари и Анастасия рисуют иллюстрации по сказочным мотивам, которые превращаются в почтовые открытки. На празднике можно было купить их работы за символическую цену. Девушки с трепетом относятся к своему занятию. По словам Тари, в наше время, когда от написания сообщения до его прочтения проходит всего пара секунд, у бумажного письма особая ценность. На его создание уходит время, и это позволяет передать не только информацию, но и неподдельные эмоции. Разволновался – и плавная линия прервалась, появились завитушки.Праздник живых писем прошел в третий раз. Организаторы не намерены прерывать эту традицию, а значит, в следующем году все повторится.

Текст и фото: Дарья Терехова.