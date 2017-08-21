​В Барнауле прошел турнир по уличным боям "Стрелка"

19 августа в Барнауле в клубе-ресторане "Парус" прошел второй тур летнего сезона по уличным боям "Стрелка".

"Стрелка" - это уличные бои, которые проводятся на песчаных рингах и под открытым небом. К участию допускается любой желающий среди любителей и полупрофессионалов.

Участники регистрировались через специальную форму на сайте организаторов. Жюри сформировало равные по силе пары после тщательного анализа возможностей бойцов. Турниры проходят по правилам ММА, упрощенной версии правил, утвержденных Союзом ММА России, при участие судей высшей категории. Лучший боец представит наш город на турнире "Стрелка" в Москве.



Текст и фото: Ирина Пергаева.