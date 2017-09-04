Фотофакты. В Барнауле прошел юбилейный ретро-велопробег

Первые осенние выходные барнаульцы отметили ретро-велопробегом в стиле 1930-х годов. 2 сентября в усадьбе ГМИЛИКА прошел пятый осенний ретро-велопробег.
Юбилей проекта совпал с 80-летием Алтайского края, его темой стал Барнаул 1930-х годов. Обязательным условием участия в заезде был образ по моде 30-х годов прошлого века. "Старинность" велосипеда оставалась на усмотрение участника.
Маршрут велосипедистов составил
Организовали праздник клуб элегантных велосипедистов "Tweed Riders", студия старинного танца "Северная Сторона" и клуб "РетроМания". Те, у кого велосипеда не оказалось, тоже не скучали: в усадьбе музея прошел тематический ретро-праздник. Все желающие могли присоединиться к пикнику, поучаствовать в велоконкурсах и сфотографироваться в стилизованных фотозонах.
Текст и фото: Ксения Руслякова.