Фотофакты. В Барнауле прошел юбилейный ретро-велопробег

Первые осенние выходные барнаульцы отметили ретро-велопробегом в стиле 1930-х годов. 2 сентября в усадьбе ГМИЛИКА прошел пятый осенний ретро-велопробег.

Юбилей проекта совпал с 80-летием Алтайского края, его темой стал Барнаул 1930-х годов. Обязательным условием участия в заезде был образ по моде 30-х годов прошлого века. "Старинность" велосипеда оставалась на усмотрение участника.



Маршрут велосипедистов составил 6,5 км и проходил по старым улицам краевой столицы: Л.Толстого, М.Горького, пл. Баварина, Мамонтова, Большая Олонская, пр. Социалистический, Ползунова, Радищева, Гоголя, Ядринцева и Никитина.

Организовали праздник клуб элегантных велосипедистов "Tweed Riders", студия старинного танца "Северная Сторона" и клуб "РетроМания". Те, у кого велосипеда не оказалось, тоже не скучали: в усадьбе музея прошел тематический ретро-праздник. Все желающие могли присоединиться к пикнику, поучаствовать в велоконкурсах и сфотографироваться в стилизованных фотозонах.

Текст и фото: Ксения Руслякова.