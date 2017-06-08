Фотофакты. В Барнауле прошел закрытый предпоказ фильма "Мумия"

"Мумия" выходит на российские экраны сегодня, 8 июня, но некоторые счастливчики могли посмотреть фильм на один день раньше. Закрытый предпоказ прошел в кинотеатре "Мир".

Зрители вдоволь нафотографировались с фараоном, его супругой и настоящей мумией и посмотрели выступления танцевальных групп. Гости участвовали в викторине, где отвечали на вопросы о фильме и за правильные ответы получали заслуженный попкорн. Желающие могли помериться ростом с мумией и поучаствовать в конкурсе на скоростное обматывание.

По сюжету фильма посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона, но настанет день, и она явится в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву. Герою Тома Круза самому предстоит стать монстром, чтобы победить владычицу-колдунью. Почему нужно посмотреть фильм "Мумия", читайте здесь.