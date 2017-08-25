​В Барнауле прошли открытые кинопробы

23 августа в проекте "Открытая библиосреда" в парке "Солнечный ветер" прошли кинопробы. Их провели Молодежный центр кинематографистов Алтая и студия Admire kids cinema. 11 человек получили "путевки" в настоящее кино.

Еще за час до начала программы площадка перед главной сценой парка "Солнечный ветер" была полна желающими: люди разного возраста повторяли свои отрывки (необходимо было подготовить выступление в стихах или прозе) и поправляли прически. Многие артисты пришли с группами поддержки, и в результате программа собрала несколько сотен человек.



Пробы проводил прекрасный состав экспертов: известные режиссеры Дмитрий Шарабарин, Андрей Есаулов и Василий Романов, руководители детской студии Admire kids cinema Алла и Евгений Резниковы.

За два часа работы команда "Внимание, мотор!" прозвучала 55 раз. Гости услышали стихи (в том числе – собственного сочинения), отрывки из прозаических произведений и басни, посмотрели небольшие спектакли "одного актера".

Лавина талантливых, артистичных и азартных детей и взрослых все увеличивалась, и ближе к концу программы стало понятно, что все выступить не успеют. Пришлось отменить традиционный мастер-класс по танго.

Киностудия Admire kids cinema вручила 11 сертификатов на съемку в постановочном художественном короткометражном фильме. Как сказал режиссер Василий Романов, сейчас в Барнауле запущено много проектов и для режиссеров эти пробы будут маленьким подарком: они обязательно обратят внимание на новые лица.

Впереди последняя встреча проекта "Открытая библиосреда". Она пройдет 30 августа в 18:30. В "Солнечном ветре" даст концерт группа "Горизонталь", а после будет большая танго-дискотека – милонга, в которой могут поучаствовать и начинающие, и уже искушенные тангерос.

Текст и фото: Екатерина Пушкарская.