В Барнауле ​прошли первые соревнования по батутному фристайлу

В минувшую субботу на пляже "Водный мир" прошли первые в истории края соревнования по батутному фристайлу. Судьи соревнований, мастера спорта и кандидаты в мастера спорта по акробатике, оценили технику выполнения элементов и их разнообразие.

На соревнования заявились спортсмены из Барнаула, Красноярска и Кемерово. Каждый из участников мог попробовать себя в индивидуальной номинации, либо, собрав команду, попробовать свои силы в номинации групповой.

После многочасовой борьбы победитель в номинации "3х3", в которой сражались три команды, был определен - "Pruzzzina crew". Александр Малыгин из Кемерово стал первым в номинации "Seven2smoke", в которой задачей участника было "выкурить" семерых своих соперников с батута, зарабатывая баллы за технически чисто выполненные акробатические элементы. Участник под именем "Падеря" стал первым в номинации "+1", сумев повторить все элементы своих конкурентов.

Победители всех номинаций получили призы от спонсоров соревнований и денежное вознаграждение. Организаторы пообещали, что фристайл на батутах проведут в нашем городе ещё не раз.

Текст и фото: Александра Фоменко.