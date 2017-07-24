В Барнауле прошли автомобильные гонки со стрельбой

22 июля на площадке перед эко-ярмаркой ВДНХ прошла эстафета Fast Time - объединения автомобильных клубов города Барнаула. В эстафете участвовало 8 команд, участники сражались за призовые места в своеобразном пятиборье, главная цель которого - лучшее время.

Первый этап - автослалом с маневрами, знакомыми каждому автомобилисту - “змейка”, “разворот на 360” и “восьмерка”. Затем, эстафету принимал следующий участник и бежал на стрельбище, где из пейнтбольного маркера должен был поразить три мишени. После этого он возвращался к авто команды и передавал эстафету следующему.

Третий этап - это “змейка”, которую нужно было пройти с помощью машинки на радиоуправлении. Четвертый - это замена “залитых” (при 20 градусах тепла!) свечей в двигателе. Завершающий этап - сдача экзамена на знание ПДД, состоящего из пяти вопросов. Каждый сбитый конус, каждый промах на стрельбище и каждый неправильный ответ - это пенальти к общему результату команды.

Все участники получили дипломы, а занявшие призовые места - сертификаты от спонсоров события. Лучший результат показала команда Vitz/Platz Club Barnaul, показав итоговое время в 5 минут и 15 секунд. Победители получили сладкий подарок, которым и отпраздновали победу.

Текст и фото: Дмитрий Соколов.