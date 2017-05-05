Афиша

В Барнауле проведут интеллектуальную вечеринку "Игры разума"

13 мая языковая школа "Полиглот" вновь проводит в Барнауле большую интеллектуальную вечеринку "Игры разума".


Это увлекательная викторина, вопросы от самых настоящих звезд, лотерея для всех участников, море призов и подарков от организаторов и партнеров. Это будет уже седьмые Игры в Барнауле. За право называться самой интеллектуальной поборются около 14 команд по 10 человек.

В этот раз участники викторины будет отвечать, в том числе, на вопросы звезд. "Звезды обязательно будут, - говорят организаторы. - Но это сюрприз. Можно сказать, что это люди, знаменитые не только в России, но и во всем мире".

Игры пройдут в 17:00 в конференц-зал ИД "Алтапресс" (Короленко 107, 3 этаж).

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