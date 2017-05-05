В Барнауле проведут интеллектуальную вечеринку "Игры разума"

Это увлекательная викторина, вопросы от самых настоящих звезд, лотерея для всех участников, море призов и подарков от организаторов и партнеров. Это будет уже седьмые Игры в Барнауле. За право называться самой интеллектуальной поборются около 14 команд по 10 человек.



В этот раз участники викторины будет отвечать, в том числе, на вопросы звезд. "Звезды обязательно будут, - говорят организаторы. - Но это сюрприз. Можно сказать, что это люди, знаменитые не только в России, но и во всем мире".

Игры пройдут в 17:00 в конференц-зал ИД "Алтапресс" (Короленко 107, 3 этаж).