​​В Барнауле проведут конкурс красоты среди девушек размера "плюс"

Модельное агентство Романа Попова объявило кастинг на конкурс красоты моделей plus size "Стандартам.Net" 2017.

Состязание между барышнями будет проходить в городе уже во второй раз. По словам организатора Романа Попова, оно заставит людей пересмотреть традиционные стандарты красоты. "Подготовка будет проходить в течение месяца, - говорит Роман. - Этапы соревнования таковы: мастер-классы, фотосессии, постановка дефиле, тренинги и квесты. Стоит ожидать ещё более яркого шоу в сравнение с прошлым годом".



В этом году к участию приглашают девушек и женщин со всего Алтайского края в возрасте от 18 до 45 лет с размером одежды не менее 50-го. Кастинг будет проходить в ДК Сибэнергомаш. Заявки на участие можно подать до 1 июня по телефону +7 929 329 34 64 или ВКонтакте.

Светлана Васюченко.