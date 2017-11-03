​В Барнауле проведут Ночь искусств в субботний день

4 ноября Барнаул присоединится к ежегодной всероссийской акции Ночь искусств. На нескольких площадках пройдут интерактивные занятия, перформансы, мастер-классы, выставки, спектакли.

Симфоническое шоу в "Пионере"



Грандиозное симфоническое шоу обещают устроить на фудкорте в ТРЦ "Пионер". Здесь пройдет единственный концерт оркестра филармонии. Более 60 музыкантов-виртуозов исполнят популярные мировые хиты из художественных фильмов, мюзиклов и телевизионных передач.

Гостей ждут в 17:00. Вход свободный.

Советская классика и дети в МТА



В МТА весь день будут происходить самые разные события для зрителей от мала до велика. В 11:00 для детей младшего возраста в фойе театра пройдет мастер-класс по прикладным видам искусства "Пластилиновый мир". В 12:00 на Малой сцене МТА состоится сказка-игра "Мы лепили колобок…" по мотивам русских народных сказок.

В 16:00 в фойе второго этажа юношеские коллективы из детской музыкальной школы № 2 и музыкального колледжа представят программу, в которой прозвучат классические произведения зарубежных и российских композиторов. В 17:00 на Малой сцене зрители увидят очередной премьерный показ спектакля "Старший сын" по пьесе А. Вампилова.

В антракте, в продолжение темы спектакля, в фойе артисты театра сыграют небольшой концерт. В их исполнении прозвучат песни советских авторов, создававших свои произведения в те же годы, что и Александр Вампилов.

Глина и апельсины в художественном музее



В 13:00 до 20:00 в ГХМАК будет работать выставки:

- "Этой ярмарки краски", выставка произведений народных художественных промыслов России из фондов музея.

- "Алтай: земля и люди", выставка из фондов музея.

- "Движенье рук рождает красоту", персональная выставка Людмилы Рублевой.

- "Алексей Югаткин – русский художник".

В 13:00 здесь начнется культурно-просветительская программа "Святое знамение России" о судьбе Первообраза иконы Казанской Божией Матери, посвященная великому православному празднику. В это же время пройдет экскурсия по выставке "Движенье рук рождает красоту" с мастер-классом по лепке из глины.

В 14:00 пройдет мастер-класс по мокрому валянию "Шкатулка на апельсине" из цикла "Войлочные фантазии". Он рассчитан и на начинающих валяльщиков и для тех, кто в теме. Приносите с собой апельсин (грейпфрут) и создайте необычную шкатулочку для бижутерии или для оригинального и милого подарка. В это время на мастер-классе "Осень золотая" можно научиться делать декоративные картин из круп и семян на выставке "Алтай: земля и люди".

В 16:00 пройдет мультимедийное занятие о преодолении Смуты в России в начале XVII века, а в 17:00 расскажут об образе революции и первых лет советского строительства в графике. В 18:00 гостей приглашают на "Вечерний перепляс". Это интерактивная программа, где под задорные частушки и звонкую гармонь можно научиться плясать народные танцы кадриль, четвёру, краковяк и другие.

Стоимость билетов – от 30 до 120 рублей.

Концерт и копии Чюрлёниса в ГМИЛИКА

В этот день в ГМИЛИКА откроется выставка литовского художника Микалоюса Чюрлёниса. 70 факсимильных копий предоставил Мемориальный центр культуры "Дом М.К. Чюрлёниса" (Вильнюс).

Оригинальные работы Чюрлёниса не вывозятся из музеев. Благодаря изготовленным факсимильным копиям, которые, по мнению профессионалов, максимально идентичны оригиналам, зрители могут прикоснуться к образному миру художника. Героями вернисажа станут правнук художника, известный литовский пианист и актёр Рокас Зубовас и литовская пианистка Соната Зубовиене. Они дадут концерт в Белом зале музея в 17:00.

С 13:00 в музее будут проводить экскурсии по выставкам, викторины для детей и взрослых, мастер-класс по изготовлению русской традиционной куклы, интерактивную программу для детей про корнепластику.

В 16:00 покажут игровой мистический фильма для детей "Алмаз", который снимали в ГМИЛИКА.

Вход от 5 до 100 рублей.

Студенческое кино в АГИК

В концертном зале института бесплатно покажут художественный фильм "Деревня". Режиссёры фильма - студенты кафедры режиссуры праздников АГИК Алексей Фромиллер и Павел Медников.

Проект создания фильма удостоился второго места в международном конкурсе коммуникационных проектов "Eventiada Awards 2016". Фильм о больших возможностях маленького городка снимался в родном городе ребят – Бердске. Показ начнется в 16:00.

Все события на 4 ноября смотрите в календаре Афиши.

.