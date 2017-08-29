​В Барнауле проведут первый фестиваль барбекю

17 сентября в парке спорта Алексея Смертина пройдет фестиваль «Парк гриль».

Гостей будут ждать сочные шашлыки, стейки на гриле, колбаски, фирменные бургеры и всевозможные виды дичи, рыбы и овощей на гриле.



Лучшие шеф-повара региона проведут открытые мастер-классы по приготовлению на огне мяса, рыбы, и дичи. Детей ждет мастер-класс по росписи пряников, а мужчин - специальный брутальный мастер-класс по приготовлению зефира.

Изюминкой программы станет кулинарный поединок среди профессиональных шеф-поваров. Участники посоревнуются в приготовлении стейков на гриле в борьбе за главный приз фестиваля. Для любителей также организуют поварской конкурс.

В программе дегустации, выставка-продажа, детская анимация и музыкально-развлекательная программа. К участию приглашены лучшие кафе и рестораны, гриль-бары, фермерские хозяйства, производители мясной и рыбной продукции, шеф-повара и грильмены Барнаула и Алтайского края.

Начало фестиваля в 12:00. Он продлится до позднего вечера.