В Барнауле проведут самую массовую спортивную тренировку

13 августа в 19:00 на главном футбольном поле Парка спорта Алексея Смертина пройдет самая масштабная городская тренировка. На ней собираются установить рекорд России по количеству человек принимающих участие в тренировке.

Для того, чтобы рекорд был зафиксирован, количество участников должно превысить 3000. На тренировку зовут всех барнаульцев от мала до велика.

В этот день в 16:00 в Парке стартует большой спортивный праздник и городские соревнования по разным видам спорта. Каждый сможет поучаствовать в спортивных активностях на 10 площадках.

Масштабная городская тренировка будет проходить в Парке в третий раз. Ежегодно ее участниками становятся более 2000 человек. В этом году организаторы ставят перед собой цель установить рекорд России, чтобы Барнаул считали самым спортивным городом страны. Подробности о тренировке здесь.