В Барнауле провели масштабную викторину "Игры разума"

Седьмые Игры разума состоялись в субботу в конференц-зале ИД "Алтапресс". Игра собрала семь команд участников, которые соревновались в знании музыки, географии, современных технологий, а вопросы участникам задавали звёзды российской эстрады.

Первое место заняла команда “Борода Вассермана, второе место - Flash Point, 3 место поделили три команды Lingua, Туве Янссон и Сборная 13-го. Организаторы наградили победителей онлайн конкурсов в соцсетях, а так же провели лотерею с призами от языковой школы Полиглот и партнеров Игр разума.

Текст и фото: Кирилл Красько.